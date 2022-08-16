Волгоградский губернатор на вертолете облетел крупные дорожные стройки

Фото: Администрация Волгоградской области

16 августа губернатор Андрей Бочаров провел рабочую поездку на крупные дорожные стройки региона. Глава Волгоградской области вместе с руководителем Росавтодора Романом Новиковым и начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным они проверили возведение обходов Волгограда и поселка Горьковского, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу, продолжение Нулевой и Первой продольных магистралей, обустройство развязки на Третьей продольной, реконструкцию трассы Р-22.

Участники рабочей поездки все крупные строящиеся дороги и развязки облетели на вертолете. На совещании обсудили реализацию этих и других проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В 2022 году в Волгоградской области отремонтируют и построят 630 километров дорог – местные, региональные и федеральные. Большинство объектов включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в этом году стартовала 3-летняя программа обновления и возведения мостов. В 2022 году отремонтируют 10 путепроводов.