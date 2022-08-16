Нового природоохранного прокурора назначили в Волгоградской области

У нового прокурора большой фрон работ. Фото: Волжская природоохранная прокуратура.

В Волгоградской области в природоохранной прокуратуре серьезные кадровые перестановки. У регионального ведомства сменился руководитель. Теперь контролировать соблюдение природоохраннного законодательства будет Сергей Прокофьев. Его приказом от 10 августа назначили на эту должность сроком на 5 лет.

Сергей Прокофьев родился в 1976 году, в 2004 года получил диплом юриста в тверском государственном университете. Работал следователем, старшим прокурорам, заместителем начальника отдела по надзору по исполнению законов об охране природы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, старшим помощником прокурора той же структуры, природдоохранным прокурором Осташковского района. Опыт работы у Сергея Прокофьева огромный, он неохднократно поощрался руководством за добросовестный труд.

Ему предстоит огромная работа – нарушений в сфере охраны природы в Волгоградской области достаточно много, жалоб от граждан на свалки, слив грязной воды в реки, загрязнение воздуха много. И эти проблемы необходимо решать.

Кстати, предыдущего руководителя направили управляться с делами в Махачкалинскую природоохранную прокуратуру.