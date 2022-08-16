Суд Волгограда рассмотрел на экстремизм песню «Про Ислам»

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дзержинском районном суде рассмотрели на экстремизм песню «Про Ислам» . С иском о запрете на территории России этой композиции обратился заместитель прокурора Волгоградской области. Во время судебного заседания была изучена психолого-лингвистическая экспертиза, а также прослушивалась сама песня.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Дзержинском районном суде, суд не нашел в песне признаков экстремизма, в удовлетворении иска зампрокурора было отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Кроме того, не удалось установить авторство композиции.

- В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ее исполнение приписано известному коллективу, который не имеет отношения к исполнению данной песни, - добавили в суде.

Отметим, волгоградские суды уже не в первый раз рассматривают на экстремизм песни. В феврале 2022 года облсуд отменил решение Дзержинского районного суда о признании песни «Нищих убивай!» панк группы «Порнофильмы» экстремистской. Сам музыкальный коллектив никакого отношения к Волгограду не имеет, он образовался в Подмосковье.