В Волгограде без электричества 16 августа останутся дома в четырех районах

В Волгограде во вторник обесточат дома в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде без электроприборов во вторник придется обходиться жителям четырех районов. Света не будет в домах на 22-х улицах областного центра. Из-за плановых профилактических и ремонтных работ электричество на большинстве адресов отключат на 8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 16 августа электроснабжения частично не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе без света останутся с 9.00 до 17.00 ул. Карпова, 3-27, 3а, 6-32, ул. Здоровцева, 2-40, 2а, 7-29, 33-61, ул. Малая, 4, ул. Колчеданная, 1-7, 2-10, 6а, ул. Сланцевая, 8-12, 9-19, 14, 16, 20-24, ул. Бетховена, 2а, 2б, 2в, 2-30, 5-39, ул. Болвинова, 3, 11, 15-61, 18-28, 32-58, 43а, 66-70, ул. Заозерная, 1-5, 2-8, ул. Позднышева, 21-61, 22-38. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 13.00 ул. Республиканскую, 15, 19, 23, ул. Зеленогорскую, 4, с 9.00 до 17.00 - ул. Маршала Рыбалко, 12, ул. Баженова, 1-13, 4-14, 15а, ул. Сестрорецкую, 2, 3-29, 4, 8-28, ул. Продольную, 106а, 106-138, 121, 127-135, 142-148, пер. Степновский, 11, ул. Полоцкую, 19.

В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители ул. Рабоче-Крестьянской, 34, 36, ул. Баррикадной, 13а, 13б. В Кировском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Клайпедской, 3-23, 4-16, ул. Композитора Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул. Лейтенанта Лукина, 5-41.