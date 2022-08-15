На юге Волгограда водитель «Hyundai» отвлекся и влетел под фуру

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 15 августа в Кировском районе Волгограда произошло серьезное ДТП. В 13.50 на улице Лазоревой «Hyundai Accent» влетел под грузовой автомобиль с полуприцепом. Авария произошла на Второй продольной по направлению к центру города напротив Зеленоградского переулка, 1а. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель иномарки отвлекся, отчего она врезалась в фуру, стоящую на светофоре.

Кадр с портала "Яндекс.Пробки"

В аварии пострадала 22-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сидении в «Hyundai Accent». Ее госпитализировали. На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС, бригада скорой помощи. Из-за ДТП на улице Лазоревой образовалась пробка от улицы Бобровской до Зеленоградского переулка.