Волгоградская область получила 350 тысяч доз вакцины от гриппа

Волгоградцы могут сделать две прививки сразу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области стартует прививочная кампания от гриппа. В регион уже пришла крупная партия вакцины «Совигрипп» для взрослых – более 350 тысяч доз. Сейчас препарат распределяют между поликлиниками и больницами. Всего в этом году планируют сделать прививки от гриппа 75% населения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

В первую очередь прививки от гриппа сделают волгоградцам из групп риска. От заболевания вакцина на сто процентов не защитит, но облегчит течение болезни и снизит вероятность осложнений, в том числе риск возникновения смешанных инфекций в пандемию COVID-19. Медики напоминают, что в поликлинике можно одновременно сделать две прививки – от коронавируса и от гриппа.