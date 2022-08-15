В Волгоградской области будут судить бухгалтера за коррупционную схему с психинтернатом

Уголовное дело на бухгалтера было направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела на экс-главного бухгалтера коммерческой организации. 32-летнюю женщину обвиняют в 11 эпизодах дачи взяток руководству Жирновского психоневрологического интерната. В 2020 году главный бухгалтер индивидуального предпринимателя согласилось на предложение должностных лиц соцучреждения быть постоянным партерном по поставке продуктов и мягкого инвентаря. За каждую сделку и оформленный контракт женщина должна передавать руководству дома-интерната 10% от будущей сделки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Во время коррупционного сотрудничества главный бухгалтер передала руководителям интерната взяток на общую сумму более 420 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы были направлены в суд. Ранее Жирновский районный суд получил материалы на директора психоневрологического интерната.