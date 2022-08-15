В Волгограде за 14 млн приведут в порядок спуск к Волге от Музыкального театра

Лестница будет вести к обновленному участку нижней террасы набережной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ищут подрядчика, который приведет в порядок спуск от Верхней террасы набережной к нижней в районе Музыкального театра рядом с закрывшимся в этом году кафе «Гарни». Подрядчику предстоит отреставрировать гранитную лестницу и межлестничные площадки, что позволит жителям города спускаться в этом месте к новой прогулочной зоне у Волги. Уже много лет там территория заброшенная и неухоженная.

Заявки принимают до 23 августа, после чего компания приступит к работе. Завершить ее нужно до 1 декабря 2022 года. Объект в ужасном состоянии, придется восстанавливать подпорные стенки, лестничные марши. В мэрии обещают, что весь гранит пронумеруют и уложат на место после того, как ступени отшлифуют с помощью гидроструйного аппарата.

За работу мэрия готова заплатить 14 миллионов 424 тысячи рублей. Это не только за восстановление лестницы, но и за работы по благоустройству участка от Музтеатра до улицы Ковентри. Сюда входит установка 28 фонарей, 13 грунтовых светильников. Плюс подрядчик купит и установит 6 чугунных скамеек и 12 урн.

Вместе с уже отреставрированной лестницей на улице Ковентри этот спуск обеспечит пешеходную связь с новой набережной в районе амфитеатра. Новый участок набережной обещали сдать в августе 2022 года. Ждать горожанам осталось недолго, если строители вновь не сорвут сроки.