В двух районах Волгоградской области выявили очаги АЧС

Карантин по АЧС ввели в двух районах региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые очаги африканской чумы свиней выявили в Волгоградской области. Опасный для животных вирус нашли в селе Червленое Светлоярского района в личном подсобном хозяйстве. АЧС подтвердилась после лабораторных исследований материала, отобранного от погибшей домашней свиньи. В селе установлен карантин для предотвращения распространения и ликвидации болезни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Также АЧС нашли в Котельниковском районе. Зараженных свиней выявили в личном подсобном хозяйстве города Котельниково на улице Кивгила. Там ввели карантин, угрожаемой зоной стала территория радиусом 6 километров, в нее входят Котельниково, хутора Котельников и Нагорный. Об этом сообщает в постановлении, подписанном губернатором. На выделенной территории у фермеров изымут свиней для убоя, исключениям станут хозяйства, у которых высокий уровень защиты и которые занимаются переработкой свиней. Комитет сельского хозяйства региона выплатит компенсации фермерам, у которых изымут животных из-за АЧС.

Напомним, 2 недели назад АЧС выявили в станице Клетского района. Ранее в этом году были еще 2 вспышки смертельно опасной болезни для домашних животных. Человеку АЧС угрозы не представляет.