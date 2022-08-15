На юге Волгограда рецидивист спалил автомобиль

Машина выгорела полностью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские задержали 47-летнего рецидивиста, который вечером 14 августа поджег автомобиль ВАЗ на улице Пятиморской в Красноармейском районе. Машина сгорела дотла, теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Как установили полицейские, сгоревшая машина была припаркована у одного из жилых домов на улице Пятиморской. Пьяный мужчина от нечего делать поджег лист картона, положил его на кузов авто и ушел. ВАЗ вспыхнул и выгорел в считанные минуты. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.