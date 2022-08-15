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Общество15 августа 2022 10:19

На западе Волгограда сломались светофоры

Для водителей не загорается зеленый свет на оживленном перекрестке
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Рабочие уже ремонтируют светофор. Фото: Архив "КП".

Рабочие уже ремонтируют светофор. Фото: Архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 15 августа на оживленном перекрестке в Дзержинском районе Волгограда сломались светофоры. Инцидент произошел на пересечении проспекта Жукова и улице Качинцев. На перекрестке движение автомобилей затруднилось из-за не загорающегося зеленого света. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, ремонтная бригада уже восстанавливает сломавшийся светофор.

Из-за сломавшегося светофора движение на перекрестке затруднилось. Скрин с портала "Яндекс.Пробки".

Из-за сломавшегося светофора движение на перекрестке затруднилось. Скрин с портала "Яндекс.Пробки".

- В специализированную службу МБУ «Северное» поступила информация о неработающей одной секции зеленого цвета на одном светофорном устройстве на перекрестке улицы Качинцев и проспекта Жукова, - отметили в мэрии.

В ближайшее время светофор должны восстановить.