В Волгоградской области в рейсовом автобусе нашли контрабандную черную икру

Икру везли из Астрахани в Москву. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

8 банок черной икры нашли при проверке рейсового автобуса Астрахань – Москва сотрудники на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Гаишники как обычно проверяли паспорта пассажиров, багаж, состояние транспортного средства, и наткнулись на деликатес в багажном отсеке. Водитель пояснил, что груз ему отдали в Астрахани и попросили передать получателям в столице. Но никаких сопроводительных документов, чеков, квитанций на партию товара у мужчины не было.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, такая транспортировка черной икры считается незаконной или добытой заведомо преступным путем. Теперь полиция выяснит, кто был отправителем дорого товара и кому предназначался груз в Москве. А партию икры направили на исследование.