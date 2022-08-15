Роспотребнадзор в Волгоградской области заявил о необходимости снова носить маски

Волгоградцам рекомендовали снова носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет третью неделю кряду. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Однако в регионе опасаются ухудшения ситуации. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало 15 августа рекомендации по профилактике COVID-19. Санитарные врачи заявили о необходимости снова носить маски в местах массового скопления людей, поликлиниках и больницах. Особенно важно использовать средства защиты органов дыхания пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что самым надежным способом защитить себя от тяжелой формы коронавируса является вакцинация. Необходимо своевременно выявлять заразившихся и изолировать их. При симптомах ОРВИ и отрицательно тесте на ковид следует избегать контактов, пока не пройдут насморк, боль в горле и головная, повышенная температура и слабость. Волгоградцам напомнили и о необходимости мыть руки с мылом, использовать антисептики в транспорте и в местах массового скопления людей.