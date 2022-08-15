В Волгоградской области сократилось число ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области сократилось число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. К такому выводу пришли аналитики «РИА». В первом полугодии 2022 года количество аварий с пострадавшими снизилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2022 года в Волгоградской области зафиксировали 77,5 ДТП с раненными на 100 тысяч автомобилей. По этому показателю регион занимает 19-е место в России в рейтинге субъектов с наименьшим числом подобных происшествий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на аналитические данные.

Меньше всего аварий на 100 тысяч населения в стране в Чечне – 15,6. Также в тройке наименее аварийных субъектов России Ямало-Ненецкий автономный округ (44,2) и Томская область (46,5).

Число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей в январе-июне в Волгоградской области составило 51,8.

Отметим, в июле и августе в Волгоградской области произошла череда происшествий на трассах. Жуткие аварий, к сожалению, не обошлись без погибших.

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