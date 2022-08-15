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Происшествия15 августа 2022 8:33

Под Волгоградом разбилась 18-летняя байкерша без прав

Девушка в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Девушка в больнице.

Девушка в больнице.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Вечером в воскресенье, 14 августа, на грунтовой дороге в Николаевском районе разбилась 18-летняя байкерша. Девушка на мотоцикле «Регулмото» ехала по направлению к хутору Красный Мелиоратор. В какой-то момент юный водитель не справилась с управлением, мотоцикл опрокинулся. У девушки не было водительских прав, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП девушка получила множество травм. Сейчас 18-летняя байкерша в больнице.

В тот же день ДТП в Светлоярском районе закончилось смертью 73-летнего водителя мотороллера «Муравей».