Под Волгоградом разбилась 18-летняя байкерша без прав

Девушка в больнице. Фото: Тимур ХАНОВ.

Вечером в воскресенье, 14 августа, на грунтовой дороге в Николаевском районе разбилась 18-летняя байкерша. Девушка на мотоцикле «Регулмото» ехала по направлению к хутору Красный Мелиоратор. В какой-то момент юный водитель не справилась с управлением, мотоцикл опрокинулся. У девушки не было водительских прав, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП девушка получила множество травм. Сейчас 18-летняя байкерша в больнице.

В тот же день ДТП в Светлоярском районе закончилось смертью 73-летнего водителя мотороллера «Муравей».