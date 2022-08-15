Под Волгоградом врачи спасают выпавшую из окна полуторагодовалую девочку

Вес ребенка не выдержала москитная сетка. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В городе Волжском врачи борются за жизнь полуторагодовалой девочки, которая выпала из окна с третьего этажа. ЧП произошло на улице Дружбы. Малышка, которой всего год и 8 месяцев, из любопытства залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок полетел вниз. Теперь полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей, - рассказали в полиции.

Упавшая с высоты девочка получила множество травм. Сейчас за жизнь малышки борются врачи волжской детской больницы. Состояние ребенка медики оценивают как крайне тяжёлое, сообщили в облздраве.