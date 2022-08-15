При пожаре под Волгоградом погиб 56-летний мужчина

Следователи проводят проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Волгоградские следователи проводят проверку после гибели на пожаре 56-летнего мужчины в Городищенском районе. Деревянный дом загорелся на улице Садовой в хуторе Вертячий. Соседи, увидев дым, вызвали пожарных. Но спасти хозяина дома не удалось, его тело обнаружили в спальне. Скорее всего, причиной пожара стала непотушенная сигарета, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Предположительно причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в месте обнаружения тела мужчины в спальной комнате, - рассказали в ведомстве.

Как установили следователи, погибший мужчина жил один, злоупотреблял спиртным, курил в доме. Следов криминала ни в доме, ни на теле погибшего не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти волгоградца стало отравление угарным газом.