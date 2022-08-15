В Волгограде братскую могилу моряков Волжской флотилии восстановят за 1,2 млн рублей

Фото с закупочной документации на портале zakupki.gov.ru

В Волгограде подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который восстановит братскую могилу моряков сводного батальона Волжской военной флотилии в поселке Водстрой Тракторозаводского района. Реставрацией займется ООО «Ренессанс», рассказали в мэрии. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, работы обойдутся в 1 миллион 249 тысяч рублей.

Сейчас памятник находится в неудовлетворительном состоянии. У него очистят стелу – уберут трещины, усилят ее вторую ступень, покрасят орден «Отечественная война» и якорь, отшлифуют и пропитают гидрофобизатором. Также подрядчик восстановит надмогильную плиту, мемориальную тумбу, приведет в порядок территорию вокруг братской могилы.

Работы должны завершиться до 1 ноября 2022 года.