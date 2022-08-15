Под Волгоградом мужчина на мотороллере вылетел в кювет и погиб

Мужчина скончался по дороге в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП случилось днем 14 августа в Светлоярском районе Волгоградской области. На выезде из поселка Приволжский вылетел в кювет и погиб 73-летний водитель мотороллера «Муравей», сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Водитель скончался в карете скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 73-летний мужчина не справился с управлением. Мотороллер съехал в кювет и опрокинулся. Травмы водителя оказались слишком серьезными.