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Общество15 августа 2022 6:27

Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам есть в августе баклажаны, японскую редьку, сельдерей

В сезонных овощах большое число витаминов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцам советуют есть болгарский перец

Волгоградцам советуют есть болгарский перец

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области продолжается пора сбора урожая, на рынках и в магазинах большое число фруктов и овощей. И пока есть возможность, волгоградцам рекомендуют употреблять в пищу сезонные продукты. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области дало советы, какие овощи нужно кушать, чтобы запастись витаминами и быть здоровыми. Специалисты рекомендуют обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон – японскую редьку, кольраби, различную капусту. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

Также обязательно на столе волгоградцев должны быть молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук, лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок, помидоры – черри, сливки, розовые томаты. Очень богат витамином С болгарский перец, по его содержанию он уступает только шиповнику и черной смородине. Болгарский перец также обладает редким витамином Р, помогающий усваивать аскорбиновую кислоту и являющийся полезным для сердца и сосудов. Регулярное поедание болгарского перца может снизить риск инсульта на 40%, нужно съедать один крупный плод в день.