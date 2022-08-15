Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам есть в августе баклажаны, японскую редьку, сельдерей

Волгоградцам советуют есть болгарский перец Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области продолжается пора сбора урожая, на рынках и в магазинах большое число фруктов и овощей. И пока есть возможность, волгоградцам рекомендуют употреблять в пищу сезонные продукты. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области дало советы, какие овощи нужно кушать, чтобы запастись витаминами и быть здоровыми. Специалисты рекомендуют обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон – японскую редьку, кольраби, различную капусту. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

Также обязательно на столе волгоградцев должны быть молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук, лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок, помидоры – черри, сливки, розовые томаты. Очень богат витамином С болгарский перец, по его содержанию он уступает только шиповнику и черной смородине. Болгарский перец также обладает редким витамином Р, помогающий усваивать аскорбиновую кислоту и являющийся полезным для сердца и сосудов. Регулярное поедание болгарского перца может снизить риск инсульта на 40%, нужно съедать один крупный плод в день.