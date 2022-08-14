В Волгограде «Ротор» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 2:1

Ротор одержал четыре победы подряд. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье волгоградский «Ротор» обыграл на своем поле «Биолог-Новокубанск». Матч 4-го тура группы 1 Второй лиги на стадионе «Волгоград Арена» 14 августа 2022 года начался с поздравлений с 60-летним юбилеем спортивного директора команды сине-голубых Федора Щербаченко и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Счет на 37-й минуте матча открыл Илья Сафронов, на 60-й минуте полузащитник «Ротора» оформил дубль. Спустя 12 минут Григорий Миносян уменьшил разрыв, но подопечные Алексея Стукалова сумели сохранить преимущество.

По итогам четырех туров «Ротор» набрал максимум - 12 очков - и расположился на верхней строке турнирной таблицы Второго дивизиона. Следующий матч волгоградские футболисты проведут на выезде. 21 августа «Ротор» сыграет с идущим следом ФК «Кубань-Холдинг».