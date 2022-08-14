Жители Советского района Волгограда остались без воды из-за аварии

Воду планируют дать ночью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 14 августа, жители Советского района Волгограда остались без воды. Краны в жилых домах на улице Стахановской пересохли из-за аварии на водопроводе малого диаметра, которая случилась у дома №5. Бригады уже работают над устранением порыва. Восстановить водовод планируют к концу дня, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии водоснабжения».

- Бригада в настоящий момент находится на месте и производит восстановительные работы, - рассказали в «Концессиях». - По предварительной оценке, работы завершатся сегодня до конца дня.

А пока волгоградцам, попавшим в зону отключения, придется в жару провести вечер без питьевой воды и возможности искупаться.