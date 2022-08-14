В Волгограде 18 августа отключат газ в Ворошиловском районе

Газа не будет с 9.00 до 20.00. Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде из-за неотложных плановых ремонтных работ на газопроводах 18 августа 2022 года отключат газ в домах Ворошиловского района. Голубого топлива не будет весь день на пяти улицах областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Приостановят поставку газа потребителям 18 августа 2022 с 9 до 20 часов по следующим адресам: улица Калинина, №3; 9; 11; улица Ким, №10А;12;12А;14А; улица Пугачевская, №1;3; 4;6; 9;9А; 11;11А;11Б; улица Рабоче-Крестьянская, №3-7; Циолковского, №1А;2;3;3А и 6. Жильцам этих домов не рекомендуют включать газовые плиты и колонки в это время.

А в понедельник, 15 августа, без электричества останутся жители отдельных жилых массивов в четырех районах.