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Общество14 августа 2022 12:03

В Волгограде приведут в порядок братскую могилу возле Вечного огня

Муниципалитет объявил аукцион на восстановление памятника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Братскую могилу обновят к 80-летию Победы под Сталинградом.

Братскую могилу обновят к 80-летию Победы под Сталинградом.

Фото: Семен ШПАК

К 80-летию Победы под Сталинградом в Волгограде обновят интернациональную братскую могилу неподалеку от Вечного огня в сквере на площади Павших Борцов, где похоронены командир пулеметной роты, летчик и артиллерист. Под памятником из красного и черного гранита покоятся Герои Советского Союза испанец Рубен Ибаррури и Владимир Каменьщиков, а также татарин - капитан Фаттяхутдинов. Муниципалитет объявил аукцион на восстановление объекта культурного наследия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

На братской могиле восстановят основание стелы, облицовку и мемориальную надпись. Также подрядчик будет должен отреставрировать бронзовый барельеф преклонившего колено воина и привести в порядок надмогильный холм.