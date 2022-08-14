В Волгограде приведут в порядок братскую могилу возле Вечного огня

Братскую могилу обновят к 80-летию Победы под Сталинградом. Фото: Семен ШПАК

К 80-летию Победы под Сталинградом в Волгограде обновят интернациональную братскую могилу неподалеку от Вечного огня в сквере на площади Павших Борцов, где похоронены командир пулеметной роты, летчик и артиллерист. Под памятником из красного и черного гранита покоятся Герои Советского Союза испанец Рубен Ибаррури и Владимир Каменьщиков, а также татарин - капитан Фаттяхутдинов. Муниципалитет объявил аукцион на восстановление объекта культурного наследия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

На братской могиле восстановят основание стелы, облицовку и мемориальную надпись. Также подрядчик будет должен отреставрировать бронзовый барельеф преклонившего колено воина и привести в порядок надмогильный холм.