На юге Волгограда тело давно умершего пенсионера обнаружили в квартире

Следователи не нашли следов криминала. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Несколько дней жители одного из домов на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда мучились из-за запаха гнили. Соседи забили тревогу, когда смрад из квартиры стал невыносимым. Вызвали экстренные службы, сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь и проникли в жилище. Внутри обнаружили разлагающееся тело 74-летнего пенсионера, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- 74-летний мужчина жил один и имел ряд заболеваний. Тело пенсионера обнаружили без телесных повреждений, с гнилостными изменениями, - рассказали в ведомстве.

Скончался волгоградец задолго до того, как соседи вызвали полицию.