Четыре района в Волгограде оставят без света 15 августа в адскую жару

Электричество большинству отключат на весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник в сорокаградусную жару останутся без света и кондиционеров, а также с горячими холодильниками тысячи жителей в четырех районах Волгограда. Отключат электричество из-за плановых ремонтных работ 15 августа 2022 года в домах Тракторозаводского, Дзержинского, Ворошиловского и Кировского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Тракторном в понедельник локальный блэкаут объявят всего в паре домов – на улице Жолудева, 8 и Дзержинского, 23. Электроэнергии не будет весь день – с 9.00 до 17.00. В Дзержинском районе отключат электричество лишь в одном доме на улице Маршала Рыбалко, 12. Жильцы не смогут воспользоваться электроприборами с 9 до 17 часов.

В Ворошиловском районе света не будет с 9 утра до 16 часов на улицах Елисеева, в домах №62-76, 62а, 64а, 66а и 72а, Новоузенской, в домах №52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, Чембарской, №59-69, 61а, 57д, 18а и 18-26, Череповецкой, №50, 52, 52а, 60, а также в переулках Рыбинский, №1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22 и 22а, Ленкоранский, №1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а, Ченстоховский, 2а и Чембарский, 52.

В Кировском районе коммунальным страдальцам обесточат дома всего на четыре часа – с 9.00 до 13.00. Попадут под плановые отключения жители улиц: Быстрова, дома №70, 72 и 115-165, Денисенко, №123-167 и 116-162, Одоевского, №68а и 63, Стрельца, №83-127 и 126-172, Турбинная, №115-159 и 118-166, также света не будет в доме в Школьном переулке, 2а.