Два велосипедиста попали в ДТП в Волгоградской области

Оба велосипедиста с травмами в больницах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки 13 августа сразу два велосипедиста попали в больницу после ДТП на дорогах Волгоградской области. В Волжском 43-летний велосипедист попал под колеса «Волги», в Котельниково 63-летнего велосипедиста сбил на встречке 31-летний водитель Skoda Superb, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По данным полиции, в Волжском около восьми часов вечера 46-летний водитель «ГАЗ-31105» наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении на улице Пушкина. Днем в Котельниково водитель иномарки вылетел на встречную полосу и сбил любителя двухколесного транспорта, который двигался по краю проезжей части. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.