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Общество14 августа 2022 7:52

48-летняя женщина из Волгограда умерла от COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 6898 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщина скончалась в реанимации ковидного стационара.

Женщина скончалась в реанимации ковидного стационара.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 13 августа сообщил о второй за месяц смерти от COVID-19. На этот раз жертвой коварной инфекции стала 48-летняя жительница Волгограда, у которой были хронические заболевания пищеварительной и бронхолегочной систем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Жительница Волгограда была госпитализирована в инфекционный стационар в связи ухудшением состояния по имеющимся хроническим заболеваниям пищеварительной системы, - рассказали в облздраве.

Ковид вызвал обострение имеющихся у волгоградки заболеваний. Несмотря на старания врачей, ей становилось все хуже. В итоге женщину перевели в отделение реанимации, где она и скончалась. Она стала 6898 жертвой коронавируса среди волгоградцев с начала пандемии.

Напомним, в последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла почти вдвое.