На юге Волгограда 11-летняя девочка попала под колеса авто

Девочка получила ушибы.
Фото: Тимур ХАНОВ.
Ребенок попал под колеса автомобиля днем в субботу, 13 августа, в Кировском районе Волгограда. 11-летняя девочка перебегала дорогу в микрорайоне Санаторный, когда ее сбила машина. Столкнувшаяся с «Ладой Веста» школьница получила ушибы, медики оказали ей помощь в травмпункте, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.
По предварительным данным, 11-летняя девочка перебегала проезжую часть в неустановленном месте, рассказали в полиции.
К счастью, ребенку госпитализация не потребовалась. Зато за минувшие сутки после ДТП на дорогах Волгограда и области в больнице оказались два велосипедиста.