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Происшествия14 августа 2022 7:17

На юге Волгограда 11-летняя девочка попала под колеса авто

Школьница перебегала дорогу в неположенном месте
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Девочка получила ушибы.

Девочка получила ушибы.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Ребенок попал под колеса автомобиля днем в субботу, 13 августа, в Кировском районе Волгограда. 11-летняя девочка перебегала дорогу в микрорайоне Санаторный, когда ее сбила машина. Столкнувшаяся с «Ладой Веста» школьница получила ушибы, медики оказали ей помощь в травмпункте, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 11-летняя девочка перебегала проезжую часть в неустановленном месте, рассказали в полиции.

К счастью, ребенку госпитализация не потребовалась. Зато за минувшие сутки после ДТП на дорогах Волгограда и области в больнице оказались два велосипедиста.