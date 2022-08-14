Улов волгоградских рыболовов превысил 2800 тонн

В регионе на треть увеличили отгрузку рыбной продукции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыболовные организации Волгоградской области на 47% увеличили вылов рыбы, их добыча с начала 2022 года составила более 2800 тонн. На 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос и объем производства предприятий АПК, которые с января по июль отгрузили 1816 тонн рыбной продукции, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Среди лидеров рыбной отрасли в регионе предприятия Калачевского района - компания «Шторм», ООО «Бережновское» из Быковского, «Рыбторг» из Николаевского, «Поповская рыбная компания» из Чернышковского.

Занимаются в регионе и восполнением ресурса. За 7 месяцев 2,8 миллиона мальков выпустили в реки Волгоградской области.