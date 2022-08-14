Под Волгоградом нашли мертвой женщину, пропавшую вместе с машиной

Женщина оказалась мертва. Фото: "ЛизаАлерт"

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области волонтеры и полиция почти две недели разыскивали пропавшую без вести 42-летнюю Веронику Алимову, которая уехала из дома на черном Opel Corsa и исчезла. Накануне женщину нашли мертвой. Смерть волгоградки не носит криминального характера, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, 42-летняя женщина перестала выходить на связь еще 2 августа 2022 года. Волонтеры выходили на поиски, полиция отрабатывала разные версии. Более десяти дней было не известно, что случилось с пропавшей.