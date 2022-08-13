В Волгограде хотят построить школу с двумя бассейнами за 1,6 млрд рублей

Строительство школы завершится в 2024 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэрия Волгограда объявила аукцион для отбора подрядчика, которая спроектирует и построит новую школу. Общеобразовательное учреждение должно появиться на улице Ивановского в «Комарово» в Советском районе. Школа будет рассчитана на 1224 ученика, в ней будет 2 бассейна. Как рассказали в администрации Волгограда, возведение объекта пройдет в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на закупочную документацию на портале госзакупок, начальная цена торгов по проектированию и строительству школы составляет 1,6 миллиарда рублей. Перед возведением компания должна адаптировать типовую проектную документацию к конкретному земельному участку.

В школе в микрорайоне «Комарово» сделают 51 класс, по 2 спортзала и бассейна, актовый зал. Будут помещения для библиотеки, профильных мастерских, лаборатории, медкабинета, пищеблока. Рядом со зданием будет спортивный городок с различными площадками, беговыми дорожками, стадионом.

- Пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья – здесь установят пандусы и лифт, - отметили в мэрии.

Школу построят в 2024 году.