В Волгоградскую область привезут частицы мощей святителя Спиридона Тримифунтского

15 августа мощи святого привезут в собор Александра Невского Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоград 15 августа привезут ковчег с частицами мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню встретят в 14.00 в Александро-Невском кафедральном соборе. Она будет находиться в регионе до 28 сентября, ковчег доставят в 14 волгоградских храмов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии. Приложиться к святыне, помолиться и попросить помощи сможет каждый желающий.

- Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Православные верующие чтят его как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви, - отметили в Волгоградской епархии.

С 15 по 28 сентября частицы мощей святого будут находиться в храмах Волгограда и Камышина. Публикуем график пребывания ковчега.

15-18 августа - Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского (Волгоград)

18-21 августа - Храм преподобного Сергия Радонежского (Волгоград)

21-24 августа - Храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя (Волгоград)

24-27 августа - Храм Казанской иконы Божией Матери (Волгоград)

27-30 августа - Храм Богоявления Господня (Волгоград)

30 августа-2 сентября - Храм святого пророка Божия Илии (Волгограда)

2-5 сентября - Храм иконы Божией Матери «Знамение» (Волгоград)

5-8 сентября - Храм святой Параскевы (Волгоград)

8-11 сентября - Храм Преподобного Никиты Мидийского (Волгоград)

11-14 сентября - Храм Успения Пресвятой Богородицы (Волгоград)

14-17 сентября - Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Волгоград)

17-21 сентября - Храм святого Иоанна Кронштадтского (Волгограда)

21-24 сентября - Храм Преображения Господня (Волгоград)

24-28 сентября - Никольский кафедральный собор (Камышин)