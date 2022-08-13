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Общество13 августа 2022 14:32

Волгоградцев в воскресенье ожидает 43-градусная жара

Спасительных осадков не будет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде в воскресенье в тени будет под +40 градусов

В Волгограде в воскресенье в тени будет под +40 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстремально жаркая погода в Волгоградской области не ослабевает. В ближайшее воскресенье и в Волгограде, в районах региона будет настоящее пекло до +43 градусов. Максимум на что могут рассчитывать жители, чтобы спастись от палящего солнца, это переменная облачность, осадки 14 августа не ожидаются. Северо-восточный ветер подует с порывами 8-13 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха в ночь на воскресенье составит +20...+25º, в северной части при прояснении будет +15...+20º, днем +32...+37º, местами прогнозируется опасное явление - сильная жара +40...+43º. В Волгограде в ночные часы +23...+25º, днем +35...+37º.

Волгоградцам не рекомендуют днем долго находиться на улице. Из дома нужно выходить в головном уборе, с солнцезащитными очками и бутылкой водой, причем без газов.