В Волгограде 13 августа проходят массовые эвакуации ТРК и организаций

Полицейские проверили здание "Мармелада" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде эвакуации различных объектов и учреждений не прекращаются даже по выходным. 13 августа ряд ТРК и организаций получили тревожные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Срочно эвакуировали работников и посетителей торгово-развлекательных центров «Мармелад», «Парк Хаус», «Ворошиловский ТЦ», «Европа сити молл».

К зданиям, которые получили сообщения с угрозами, прибыли полицейские кинологи. Некоторые объекты уже проверили и не нашли взрывных устройств. В частности, вернулись в «Мармелад» покупатели и посетители фитнес-зала.

Отметим, на текущей неделе почти ежедневно «минировали» суды Волгограда, причем как районный, так арбитражный и областной. После проверок оперативными служб сообщения оказывались ложными.