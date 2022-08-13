В Волжском сын угнал у своей матери иномарку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском 11 августа в полицию обратилась 39-летняя местная женщина. У нее угнали автомобиль «Hyundai Solaris». Иномарка стояла у дома на улице Пионерской, откуда и была похищена машина. Угонщика женщина не видела. Наряды ДПС получили ориентировку и быстро нашли автомобиль и того, кто его угнал. Оказалось, сделал это 19-летний сын хозяйки «Hyundai». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В ходе проведения поисковых мероприятия автомобиль был замечен и блокирован несколькими экипажами ДПС на одной из городских улиц, - отметили в региональном Главке МВД.

У волжанина нет водительского удостоверения, ранее он уже был судим. Полицейские направили материалы следователям для возбуждения уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем».