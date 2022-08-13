В Волгограде на новой неделе горячую воду отключат в четырех районах

В четырех районах Волгограда не будет горячей воды с 16 августа Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Волгограде на новой неделе некоторым жителям придется потерпеть коммунальные неудобства. В четырех районах областного центра не будет горячей воды. Ее отключат из-за подготовки коммунальщиков к отопительному сезону. Бригады проводят профилактику, необходимый ремонт, гидравлические испытания. Все эти виды работы требует временного отключения горячего водоснабжения. Воду начнут отключать с 16 августа в Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии теплоснабжения».

- Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. В отдельных случаях в связи с ремонтными работами отключение горячего водоснабжения может быть продлено. Также возможно возобновление подачи горячей воды раньше указанного срока, - отметили в ресурсоснабжающей организации.

В Дзержинском районе с 16 по 26 августа горячую воду отключат в домах на улицах Ангарской, Жирновской, Тимофеева, Твардовского, Тургенева, Щербина, Бурейской. В Центральном районе с 16 по 18 августа придется греть кастрюли жителям улиц Рокоссовского, Донецкой, Голубинской, Новороссийской, Кубанской. В эти же дни горячего водоснабжения не будет на улицах Новоузенской, Елисеева, Кузнецкой, Ардатовской, Череповецкой, Комитетской в Ворошиловском районе, 18-19 августа – в двух домах на улице Рабоче-Крестьянской. В Кировском районе 16-17 августа коммунальные неудобства будут на улице Курчатова.

Подробный график отключения горячей воды в Волгограде в августе с адресами смотрите по ссылке.