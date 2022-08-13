Более 7 миллионов рублей перевела мошенникам жительница Волгограда

Волгоградка лишилась огромной суммы денег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Волгограда потеряла огромные деньги, поверив телефонным мошенникам. Ее обманули на рекордную сумму денег – более 7 миллионов рублей. В начале августа 50-летней волгоградке позвонил неизвестный, который представился работником Центробанка. Он рассказал, что аккаунт женщины на госуслугах был взломан, ее данными могут воспользоваться аферисты, поэтому нужно срочно предпринимать меры. В дальнейшем волгоградке звонили еще другие люди, которые представлялись полицейскими и работниками банков. Они рассказывали о некой спецоперации по поиску телефонных мошенников, а женщина является ее важным участником. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Звонившие говорили о необходимости оформления кредитов и перевода денег на якобы безопасные счета. В течение недели жительница Волгограда взяла в семи банках займы на 6,3 миллиона рублей. Их, а также еще 800 тысяч личных денег она перевела. Еще 3 дня назад она следовала всем инструкциям звонивших, а накануне понял, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

- ГУ МВД России по Волгоградской области разъясняет, что сотрудники полиции не просят по телефону граждан принять участие в каких-либо оперативных мероприятиях, а сотрудники банков не запрашивают персональные данные, - отметили в региональной полиции.

Волгоградцев просят не сообщать свои личные данные неизвестным, которые звонят по телефону. Также не надо совершать денежных переводов, ни один банк не требует подтверждение финансовых операций во время телефонного разговора.