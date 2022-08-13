В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине подполковником Вячеславом Проскуряковым

Фото: Администрация Урюпинска

В город Урюпинск Волгоградской области пришла печальная новость. Во время специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Проскуряков. Об этом сообщили в администрации Урюпинска. Подполковнику был 51 год. Военнослужащий был начальником службы радиоэлектронной борьбы. Церемония прощания с ним состоится в понедельник.

Вячеслав Проскуряков родился в семье военного, отец служил в дислоцированной в Урюпинске дивизии. Сам офицер также проходил службу в дорожной бригаде в столице российской провинции. Вячеслав Проскуряков окончил Санкт-Петербургскую академию связи имени маршала Буденного. До спецоперации служил в Карачаево-Черкессии.

Прощание с подполковником состоится в Урюпинске в сквере Павших борцов 15 августа в 12.00. Похоронят офицера в хуторе Попов рядом с родителями.

Редакция «Комсомольской правды в Волгограде» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.