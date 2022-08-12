В Волгограде с 12 августа на три дня закроют трамвайный переезд на Ардатовской

Переезд отремонтируют за три дня. Фото: мэрия

В Волгограде в ближайшие три дня - с вечера пятницы до вечера понедельника – бригады «Метроэлектротранс» будут ремонтировать трамвайный переезд на пересечении улиц Ардатовской и Буханцева в Ворошиловском районе. Трамваи в это время будут ходить по прежнему расписанию, а вот для автомобилистов переезд будет закрыт с 12 по 15 августа 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Движение автотранспорта через переезд на улице Ардатовской будет временно приостановлено с 22 часов 12 августа до 22 часов 15 августа, - рассказали в администрации Волгограда.

Как пояснили в мэрии, переезд не видел капремонта 30 лет и давно нуждается в обновлении. В ходе ремонта полотно разберут и затем построят заново. После асфальт уложат вровень с рельсами, чтобы автомобили не прыгали через пути, убивая подвеску.