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Общество12 августа 2022 16:16

В Волгограде с 12 августа на три дня закроют трамвайный переезд на Ардатовской

Трамваи будут ходить по прежнему расписанию. а вот автомобилистам через пути не проехать
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Переезд отремонтируют за три дня. Фото: мэрия

Переезд отремонтируют за три дня. Фото: мэрия

В Волгограде в ближайшие три дня - с вечера пятницы до вечера понедельника – бригады «Метроэлектротранс» будут ремонтировать трамвайный переезд на пересечении улиц Ардатовской и Буханцева в Ворошиловском районе. Трамваи в это время будут ходить по прежнему расписанию, а вот для автомобилистов переезд будет закрыт с 12 по 15 августа 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Движение автотранспорта через переезд на улице Ардатовской будет временно приостановлено с 22 часов 12 августа до 22 часов 15 августа, - рассказали в администрации Волгограда.

Как пояснили в мэрии, переезд не видел капремонта 30 лет и давно нуждается в обновлении. В ходе ремонта полотно разберут и затем построят заново. После асфальт уложат вровень с рельсами, чтобы автомобили не прыгали через пути, убивая подвеску.