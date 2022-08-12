Прокуратура Волгограда нашла нарушения в действиях работников аквапарка, не пустивших мужчину с псориазом

Фото: Тимур Матурин.

Прокуратура Кировского района Волгограда нашла нарушения в действиях работников аквапарка «Акватория», которые не пустили Тимура Матурина в развлекательный комплекс из-за хронического псориаза. Напомним, инцидент случился 19 июня. В тот день мужчина вместе с супругой и ребенком пришли на отдых, однако семью выгнали. Тимур Матурин написал жалобу в прокуратуру и на днях получил ответ.

- Прокуратура установила нарушения. Материалы дела направлены в Роспотребнадзор. Руководству аквапарка грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Далее я намерен выходить с гражданским иском и требовать компенсацию морально вреда, - рассказал сайту volgograd.kp Тимур.

В пресс-службе областной прокуратуры оперативно дали комментарий:

- По результатам проверки прокуратурой в адрес руководства аквапарка внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также прокуратурой направлено материалы проверки в ТУ Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч.5 ст.14.8 КоАП РФ.

Волгоградец отметил, что руководство аквапарка не выходило с ним на связь, на случившийся инцидент перед ним никто не извинился.