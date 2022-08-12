В Волжском из-за ремонта теплотрассы на три недели перекроют две улицы

Дорогу перекопают на три недели. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Волжском Волгоградской области три недели с 14 августа по 5 сентября 2022 года будут ремонтировать тепломагистраль на пересечении улицы Оломоуцкой и проспекта Дружбы. Из-за этого перекроют для движения автотранспорта улицу Оломоуцкую и дублер проспекта Дружбы у дома №87а. При этом изменят маршрут городские автобусы и маршрутки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Автобусы №21 и 146, а также маршрутки № 5, 5А, 6А, 15А, 17 и 44 будут ездить по маршруту проспект Дружбы – улица Оломоуцкая (малая) - улица Мира и так же обратно. Автомобилистов же просят заранее продумать свой маршрут передвижения по городу на этом участке и заранее убрать оттуда припаркованные машины.