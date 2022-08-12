Волгоградцы отдали телефонным мошенникам 5 млн рублей за сутки

Каждый день волгоградцы лишаются миллионов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Более 5 миллионов рублей отдали за сутки телефонным мошенникам жители Волгоградской области. Чаще всего аферисты сообщали о незаконно оформленном кредите и убеждали перевести деньги на «безопасный» счет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Так, 46-летний машинист из Котельниковского района перевел мошенникам более миллиона, а на 65-летнего пенсионера из Дзержинского района Волгограда плюс к этому оформили онлайн-кредит. Почти полутора миллионов рублей лишилась и поверившая аферистам 72-летняя пенсионерка из Центрального района. А вот 60-летняя женщина из Красноармейского зарегистрировалась на интернет-бирже. Ее лжеброкер убедил вложить сбережения в несуществующие акции и вычистил электронный кошелек.