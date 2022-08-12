Магазин H&M снова открылся в Волгограде в ТРЦ «Акварель»

Магазины не работали с 6 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы снова могут купить одежду любимого многими бренда H&M. С 6 марта 2022 года магазины сети были закрыты, но теперь открываются вновь. Отдел уже работает в ТРЦ «Акварель», о чем сообщили покупателям в администрации торгового центра. Найти его можно в привычном месте, на 2 этаже «Акварели», время работы прежнее.

Как долго будут открыты двери магазина, неизвестно. Ранее компания H&M Group заявляла, что приняла решение полностью остановить бизнес в России. Жители нашей страны давно потеряли возможность покупать одежду этого бренда в интернете. Физические магазины будут работать до того момента, как не распродадут основную часть коллекции.

В эти же выходные в Акварели заработает еще один ресторан «Вкусно и точка» в Волгограде.