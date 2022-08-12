В Волгоградской области 15 августа временно закроют железнодорожный переезд

Переезд закроют на несколько часов. Фото: Рамиль Галиев

В Волгоградской области 15 августа 2022 года временно закроют железнодорожный переезд на 1046 километре перегона Гмелинская – Цветочный на пересечении с автомобильной дорогой неподалеку от села Гмелинка. Причиной станет ремонт путей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПривЖД.

- В связи с ремонтными работами движение через железнодорожный переезд будет временно закрыто с 17.20 до 20.20, - рассказали на Приволжской железной дороге.

Объехать закрытый ж/д переезд в этот день автомобилисты смогут на пересечении железной дороги с трассой на хутор Вербный. Водителей просят заранее планировать маршрут движения.