Под Волгоградом женщина пыталась спуститься по простыням со 2 этажа и сорвалась

Женщина в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 11 августа, в Камышинскую районную больницу госпитализировали 37-летнюю женщину с различными травмами. Как выяснилось, она упала с высоты второго этажа, пытаясь спуститься вниз с помощью простыней. Как рассказали сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального Главка МВД, криминал отсутствует.

Известно, что пострадавшая в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения. По каким-то причинам она не могла выйти из квартиры через дверь и решила сделать это через окно. Связала несколько предметов постельного белья, но один из узлов сразу же развязался. Как итог: травма головы, ушибы и переломы.

- Состояние женщины средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Проходит лечение в травматологическом отделении ЦРБ Камышина, - добавили в облздраве.