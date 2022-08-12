Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 13:34

Под Волгоградом женщина пыталась спуститься по простыням со 2 этажа и сорвалась

Она получила травмы средней степени тяжести
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщина в больнице.

Женщина в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 11 августа, в Камышинскую районную больницу госпитализировали 37-летнюю женщину с различными травмами. Как выяснилось, она упала с высоты второго этажа, пытаясь спуститься вниз с помощью простыней. Как рассказали сайту volgograd.kp в пресс-службе регионального Главка МВД, криминал отсутствует.

Известно, что пострадавшая в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения. По каким-то причинам она не могла выйти из квартиры через дверь и решила сделать это через окно. Связала несколько предметов постельного белья, но один из узлов сразу же развязался. Как итог: травма головы, ушибы и переломы.

- Состояние женщины средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Проходит лечение в травматологическом отделении ЦРБ Камышина, - добавили в облздраве.