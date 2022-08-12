В Волгограде Арсен Мелконян отказался от защитника и потребовал суда в закрытом режиме

Арсен Мелконян хочет выйти на свободу. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгоградском областном суде 12 августа начали рассматривать апелляцию по делу об убийстве после ссоры в родительском чате риелтора Романа Гребенюка. Осужденный на 11 лет Арсен Мелконян потребовал проводить судебные заседания в закрытом режиме, чтобы происходящее там осталось вне поля зрения СМИ, сообщил сайту volgograd.kp.ru заместитель руководителя Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

- Мелконян заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме и недопущении для его освещения СМИ и пресс-служб, потому что они якобы неправильно подают информацию, которая негативно отражается на родственниках осужденных, - рассказал Александр Тюменцев.

Суд отклонил это ходатайство, хотя его поддержали защитники и его сестры Анны Мелконян, получившей за подстрекательство 5,5 лет колонии, и ее мужа Армана Смбатяна, которого приговорили к 7 годам. Также осужденные просили проводить заседания очно. Это ходатайство также отклонили, как и отказ Арсена Мелконяна от адвоката по финансовым соображениям. Без защиты осужденные не останутся.

Следующее заседание пройдет в суде 26 августа 2022 года.

Напомним, трагедия случилась в октябре 2020 года из-за ссоры в родительском чате между Анной Мелконян и Романом Гребенюком. Оскорбленная женщина пожаловалась мужу и известному взрывным характером ранее судимому брату. Арсен Мелконян и Арман Смбатян стали засыпать риелтора угрозами, а после нашли его в банке в центре Волгограда, куда тот пришел на сделку. Арсен Мелконян проломил мужчине голову. Через неделю отец 12-летней девочки скончался в реанимации. Участники ссоры в родительском чате получили 23 года тюрьмы на троих, но надеются выйти на свободу.