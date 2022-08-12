Волгоградская область выделит 6 млрд рублей на развитие Михайловки

Сейчас в Михайловке строят школу и больницу. Фото: АВО

Год 260-летия Михайловки станет стартом для масштабных программ проектов развития. В течение трех лет на них направят порядка 6 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании оргкомитета в муниципалитете 12 августа, сообщили сайту volgograd.kp.ru а администрации Волгоградской области.

На эти миллиарды в Михайловке в течение трех лет построят и отремонтируют 11 дорог, в райцентре появятся новые общественные пространства, крытый ледовый каток и Центр культурного развития. В ЦРБ откроют сердечно-сосудистый центр. Позаботятся власти региона и о качественном водоснабжении и освещении, также для поселений закупят спецтехнику и многое другое. Затронули на заседании и вопросы по организации Дня города. Отметит свой 260-й день рождения Михайловка 10 сентября.