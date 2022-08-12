Волгоградских полицейских, принявших подростка за закладчика, отстранили от службы

Сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий. Фото: Александр ПАНОВ

12 августа сотрудники следственного отдела Тракторозаводского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которые приняли подростка за закладчика наркотиков и избили его. Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД, стражей порядка отстранили от службы и если их вина подтвердится, то их уволят. В свою очередь оперативники собственной безопасности МВД осуществляют оперативное сопровождение и помогают в расследовании.

Отметим, что 2 августа во время рейда сотрудники наркоконтроля работали в поселке Селезневка. Там они увидели подростка, который показался им подозрительным.

- Он попытался скрыться и оказал активное сопротивление правоохранителям, при этом на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В связи с чем, в отношении него была применена физическая сила, в результате чего юноша получил травмы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сегодня мальчику сделали операцию. У него сломан нос и ушибы по всему телу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Волгограда пожаловалась в СК на полицейских, которые приняли ее 14-летнего сына за закладчика и избили. Женщина рассказала, что у ребенка сломан нос и множественные ушибы по всему телу (подробности)

В Волгограде экстренно прооперировали избитого полицейскими подростка. У 14-летнего школьника удалили огромную гематому на голове (подробности)