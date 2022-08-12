В Волгограде похоронили погибшего на Украине 35-летнего военного

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 12 августа, в Волгограде простились с 35-летним военнослужащим Антоном Миклашевичем. Как сообщает сайт volgograd.kp, рядовой контрактной службы героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО на Украине 7 августа. Сегодня родные и близкие смогли оплакать защитника Донбасса.

Похороны прошли в Ворошиловском районе города-героя на Верхне-Ворошиловском кладбище с участием роты почетного караула и военного оркестра.

Наша редакция выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего.