Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 августа 2022 11:31

В Волгограде похоронили погибшего на Украине 35-летнего военного

Рядовой Антон Миклашевич принимал участие в СВО
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память!

Вечная память!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 12 августа, в Волгограде простились с 35-летним военнослужащим Антоном Миклашевичем. Как сообщает сайт volgograd.kp, рядовой контрактной службы героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО на Украине 7 августа. Сегодня родные и близкие смогли оплакать защитника Донбасса.

Похороны прошли в Ворошиловском районе города-героя на Верхне-Ворошиловском кладбище с участием роты почетного караула и военного оркестра.

Наша редакция выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего.